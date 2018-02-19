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| | Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере «Последнее, что он хотел»

Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере «Последнее, что он хотел»

Вчера, 20:44
Продюсеры Кассиан Элвис, Роберт Джон и Марк Годфри снимут новый политический триллер под названием «Последнее, чего он хотел». Режиссером картины станет Ди Риис, а главная роль досталась обладательнице премии «Оскар» Энн Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере «Последнее, что он хотел»

 

Компания Fyzz Facility экранизирует произведения Джоан Дидион «Последнее, чего он хотел». Политический триллер расскажет о журналистке издания Washington Post, которая в середине 80-х годов отказалась писать о президентской гонке и ушла заботиться о пожилом отце. Родитель героини занимался поставками оружия, от чего оказался втянутым в аферу с военными и шпионами. Журналистке придется контактировать с опасным миром, чтобы решить проблемы отца. Главную роль в ленте исполнит обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй, режиссером станет Ди Риис. Продюсировать фильм будут Кассиан Элвис, Роберт Джон и Марк Годфри.

На сегодняшний день конилента «Последнее, чего он хотел» пребывает на стадии препродакшина.
Виктория Озерова
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