Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере «Последнее, что он хотел»

Продюсеры Кассиан Элвис, Роберт Джон и Марк Годфри снимут новый политический триллер под названием «Последнее, чего он хотел». Режиссером картины станет Ди Риис, а главная роль досталась обладательнице премии «Оскар» Энн Хэтэуэй.

Виктория Озерова

Компания Fyzz Facility экранизирует произведения Джоан Дидион «Последнее, чего он хотел». Политический триллер расскажет о журналистке издания Washington Post, которая в середине 80-х годов отказалась писать о президентской гонке и ушла заботиться о пожилом отце. Родитель героини занимался поставками оружия, от чего оказался втянутым в аферу с военными и шпионами. Журналистке придется контактировать с опасным миром, чтобы решить проблемы отца. Главную роль в ленте исполнит обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй, режиссером станет Ди Риис. Продюсировать фильм будут Кассиан Элвис, Роберт Джон и Марк Годфри.На сегодняшний день конилента «Последнее, чего он хотел» пребывает на стадии препродакшина.