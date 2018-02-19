Актер Вячеслав Манучаров приютил у себя дочь погибшей жены

После того, как супруга российского актера Вячеслава Манучарова умерла, он забрал их общую дочь Арину к себе. Не так давно артисту вручили удостоверение многодетной московской семьи.

В декабре 2017 года 29-летняя экс-супруга актера Вячеслава Манучарова ушла из жизни их инсульта. Артист забрал к себе в загородный дом их совместную дочь Арину, и на данный момент девочка живет вместе с парой детей Манучарова от его нынешней избранницы. После оформления всех необходимых документов, власти столицы вручили актеру удостоверение многодетной московской семьи.Ранее распространялись слухи о том, что актер является плохим отцом из-за пренебрежения встречами со старшей дочерью. Теперь же Манучаров проявляет активное участие в воспитании своих детей, о чем можно судить по публикациям артиста в социальных сетях. Например, недавно от имени знаменитости были опубликованы фотоснимоки, где вместе с детьми артист делает тесто для домашнего печенья.