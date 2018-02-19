Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Актер Вячеслав Манучаров приютил у себя дочь погибшей жены

Актер Вячеслав Манучаров приютил у себя дочь погибшей жены

Вчера, 20:48
После того, как супруга российского актера Вячеслава Манучарова умерла, он забрал их общую дочь Арину к себе. Не так давно артисту вручили удостоверение многодетной московской семьи.

Актер Вячеслав Манучаров приютил у себя дочь погибшей жены

 

В декабре 2017 года 29-летняя экс-супруга актера Вячеслава Манучарова ушла из жизни их инсульта. Артист забрал к себе в загородный дом их совместную дочь Арину, и на данный момент девочка живет вместе с парой детей Манучарова от его нынешней избранницы. После оформления всех необходимых документов, власти столицы вручили актеру удостоверение многодетной московской семьи.

Ранее распространялись слухи о том, что актер является плохим отцом из-за пренебрежения встречами со старшей дочерью. Теперь же Манучаров проявляет активное участие в воспитании своих детей, о чем можно судить по публикациям артиста в социальных сетях. Например, недавно от имени знаменитости были опубликованы фотоснимоки, где вместе с детьми артист делает тесто для домашнего печенья.
Новости по теме
Бывшая жена Манучарова умерла от инсульта
Бывшая жена Манучарова умерла от инсульта

Экс-супруга телеведущего Вячеслава Манучарова умерла в возрасте 29 лет. Девушка скончалась в результате инсульта.

Актер Вячеслав Манучаров планирует свадьбу с Дорой Надеждиной
Актер Вячеслав Манучаров планирует свадьбу с Дорой Надеждиной

Российский актер Вячеслав Манучаров в скором времени собирается жениться на возлюбленной Доре Надеждиной.

Российский телеведущий Вячеслав Муначаров стал отцом в третий раз
Российский телеведущий Вячеслав Муначаров стал отцом в третий раз

Знаменитый актер и телеведущий Вячеслав Манучаров стал отцом в третий раз. Этим радостным событием звездный отец поделился с поклонниками в социальной сети.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости