Отцом ребенка Калашниковой является Михаил Терехин

Михаил Терехин подтвердил тот факт, что он приходится отцом первенца Анны Калашниковой. В 2015 году модель родила сына, о котором долгое время говорила что он сын Прохора Шляпина.

Пелагея Лебединская

Певец Прохор Шляпин узнав, что Анна Калашникова утверждает якобы он отец ее ребенка, очень этому обрадовался. Он сразу же предложил Анне руку и сердце, молодая пара сыграла пышную свадьбу. Через некоторое время дабы вся страна узнала о его сыне, Прохор предложил своей супруге принять участие в передаче Андрея Малахова «На самом деле», но вместо радости произошел грандиозный скандал. В студии тест ДНК Прохора и сына показал нулевую вероятность родственной связи. Сразу же возник встречный вопрос, кто же все-таки отец ребенка.Недавно друг Анны Калашниковой Михаил Терехин во всеуслышание заявил общественности, что он и приходится отцом 2-летнего ребенка.