Отцом ребенка Калашниковой является Михаил Терехин

Певец Прохор Шляпин узнав, что Анна Калашникова утверждает якобы он отец ее ребенка, очень этому обрадовался. Он сразу же предложил Анне руку и сердце, молодая пара сыграла пышную свадьбу. Через некоторое время дабы вся страна узнала о его сыне, Прохор предложил своей супруге принять участие в передаче Андрея Малахова «На самом деле», но вместо радости произошел грандиозный скандал. В студии тест ДНК Прохора и сына показал нулевую вероятность родственной связи. Сразу же возник встречный вопрос, кто же все-таки отец ребенка.
Недавно друг Анны Калашниковой Михаил Терехин во всеуслышание заявил общественности, что он и приходится отцом 2-летнего ребенка.