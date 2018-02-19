Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото

Беременная Александра Стриженова шокировала Интернет своим голым фото, которое оказалось в Сети по воле хозяйки.

Моралистка и ярая защитница дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной опубликовала на своей странице в социальной сети скандальное фото. На нём женщина изображена с голым верхом. Беременной четвёртым ребёнком Стриженовой грудь руками прикрывает муж, который с улыбкой принял участие в фотосессии.Саму Александру беспокоит только то, что она за период беременности набрала 35 килограмм. Напомним, что во время эфиров на телеканале «Россия 1» Александра накричалась так, что ей необходима была госпитализация. Сейчас женщина чувствует себя отлично и даже собирает подписи, чтобы вернуть Семёнова в тюрьму.