Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото

Вчера, 20:05
Беременная Александра Стриженова шокировала Интернет своим голым фото, которое оказалось в Сети по воле хозяйки.

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото

 

Моралистка и ярая защитница дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной опубликовала на своей странице в социальной сети скандальное фото. На нём женщина изображена с голым верхом. Беременной четвёртым ребёнком Стриженовой грудь руками прикрывает муж, который с улыбкой принял участие в фотосессии.

Саму Александру беспокоит только то, что она за период беременности набрала 35 килограмм. Напомним, что во время эфиров на телеканале «Россия 1» Александра накричалась так, что ей необходима была госпитализация. Сейчас женщина чувствует себя отлично и даже собирает подписи, чтобы вернуть Семёнова в тюрьму.
Новости по теме
Фанаты Дианы Шурыгиной подали петицию на отмену УДО Семёнова
Фанаты Дианы Шурыгиной подали петицию на отмену УДО Семёнова

Поклонники Дианы Шурыгиной активно подписывают петицию за отмену условно-досрочного освобождения Сергея Семёнова. Позже петиция будет доставлена на

Мать Дианы Шурыгиной сравнила свою дочь с голой наездницей
Мать Дианы Шурыгиной сравнила свою дочь с голой наездницей

Мать дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной Наталья на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сравнила дочь с обнажённой женщиной на коне. Ей оказалась

В официальной группе Дианы Шурыгиной объявлен конкурс
В официальной группе Дианы Шурыгиной объявлен конкурс

В официальной группе Дианы Шурыгиной объявлен конкурс лучших обработок фотографий. Информация об этом была обнародована на просторах сети Интернет.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости