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| | Наталья Водянова с неоновыми волосами напомнила поклонникам Миллу Йовович

Наталья Водянова с неоновыми волосами напомнила поклонникам Миллу Йовович

Вчера, 20:12
Наталья Водянова не перестает удивлять пользователей Instagram. На этот раз модель предстала перед поклонниками в образе инопланетянки, напомнив фанатам героиню фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Наталья Водянова с неоновыми волосами напомнила поклонникам Миллу Йовович

 

Наталья Водянова активно готовится к благотворительному мероприятию Fabulous Fund Fair. Ярмарка пройдет завтра в Лондоне. На днях модель удивила поклонников «инопланетным» образом. На видео девушка предстала в больших солнцезащитных очках, с яркой двухцветной помадой и в неоновом парике. Публикацию просмотрели более 140 тысяч человек. Поставили лайк около 15 тысяч пользователей, а комментарии оставили более 160 подписчиков. Поклонники отметили, что в таком ярком образе модель стала похожа на героиню Миллы Йовович в «Пятом элементе». Многие назвали Наталью Водянову оригинальной и красивой.

Следует отметить, что недавно Наталья Водянова шокировала фанатом своим внешним видом. Похудевшую модель назвали прозрачной.
Виктория Озерова
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