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| | Карина Мишулина подверглась критике за Тимура Еремеева

Карина Мишулина подверглась критике за Тимура Еремеева

Вчера, 20:01
Поклонников Тимура Еремеева огорчает его «простонародное» происхождение. Из-за этого они возненавидели дочь Спартака Мишулина Карину. Девушка по этой причине уволилась из Театра Сатиры.

Карина Мишулина подверглась критике за Тимура Еремеева

 

Карину обвинили в нападении на нового внука актера. Это произошло после того, как Мишулина захотела выяснить всю правду о новоявленной родне. Она приехала к Эдуарду Сорокину после совпадения его ДНК с данными Тимура. Мужчина считает себя внебрачным внуком Спартака Мишулина.

Одежда актера отправлена на экспертизу в Европу, но живого биоматериала на нем не нашли. Адвокаты указывают Карине защищать себя в сложившейся ситуации. Руководители Театра Сатиры, в котором она работает с самого детства, предложили ей уволиться во время перерыва на антракт. Они могли обидеться на решение ее семьи об эксгумации тела Мишулина. Со своим отцом она играла в антрепризе, а с Тимуром в других культурных учреждениях страны.
Никита Готский
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