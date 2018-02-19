"Нищеброд": Волочкова высмеяла поклонницу за просьбу помочь

На странице Анастасии Волочковой всегда наблюдается довольно высокая активность пользователей. Обсуждая Анастасию, многие из них успевают облить грязью не только саму балерину и ее близких, но и друг друга. Звезда нередко оставляет без комментариев многие нелециприятные высказывания, но периодически все же публикует едкие замечания.

Так, среди очередной «схватки подписчиков», вдруг, оказался довольно интересный пост от подписчицы, которая рассказала, что чисто по-человечески попросив Анастасию о помощи, и рассчитывая на ее понимание, она получила жесткий ответ, да и еще и оскорбление в свой адрес. Волочкова обозвала даму «нищебродкой» и посмеялась над нею.Кстати, «нищеброд» - одно из любимых выражений Анастасии, применяемых ею в отношении тех, кого она в своих обращениях называет «люди». Пользователи давно подметили неуважение Волочковой к поклонникам, а также ее показную заботу о них и «выпячивание» собственных заслуг на балетном поприще. Недавно в комментарии к очередному своему фото знаменитость написала длиннющее обращение к недоброжелателям. Она обозвала сумасшедшими всех, кто обвиняет ее разнообразных пристрастиях, мотивирующих ее на кажущиеся им странными поступки, обсуждает ее мужчин и пишет о ней всевозможные гадости.Волочкова заявила «злым языкам», что это их болезнь не лечится, и рано или поздно она разрушит их самих. Балерина напомнила, что те, кто «бросает камни в ее огород», обязательно получат их обратно. Анастасия еще раз попросила подписчиков жить своей жизнью, а не лезть в ее личные дела, пытаясь вывернуть наизнанку ее «грязное белье». Более того - прима призвала дать «побольше огня» на ее странице, чтобы они с «Мишей» могли «поугорать» долгими зимними вечерами.Особенно колкими замечаниями Волочкова наградила своих подписчиков на День всех влюбленных. Она призвала своих знаменитых коллег посмеяться над ущербными людьми, пишущими гадости в их «звездные» профили. Себя и своих партнеров по цеху Волочкова назвала успешными, самодостаточными, красивыми и любимыми и любящими людьми. А всех недоброжелателей, по совету балерины, звездам лучше посылать по одному известному адресу. Анастасия добавила, что все, что у нее есть, в том числе ее новый возлюбленный Михаил, она полностью заслужила.