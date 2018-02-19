"Нищеброд": Волочкова высмеяла поклонницу за просьбу помочь

Так, среди очередной «схватки подписчиков», вдруг, оказался довольно интересный пост от подписчицы, которая рассказала, что чисто по-человечески попросив Анастасию о помощи, и рассчитывая на ее понимание, она получила жесткий ответ, да и еще и оскорбление в свой адрес. Волочкова обозвала даму «нищебродкой» и посмеялась над нею.
Кстати, «нищеброд» - одно из любимых выражений Анастасии, применяемых ею в отношении тех, кого она в своих обращениях называет «люди». Пользователи давно подметили неуважение Волочковой к поклонникам, а также ее показную заботу о них и «выпячивание» собственных заслуг на балетном поприще. Недавно в комментарии к очередному своему фото знаменитость написала длиннющее обращение к недоброжелателям. Она обозвала сумасшедшими всех, кто обвиняет ее разнообразных пристрастиях, мотивирующих ее на кажущиеся им странными поступки, обсуждает ее мужчин и пишет о ней всевозможные гадости.
Волочкова заявила «злым языкам», что это их болезнь не лечится, и рано или поздно она разрушит их самих. Балерина напомнила, что те, кто «бросает камни в ее огород», обязательно получат их обратно. Анастасия еще раз попросила подписчиков жить своей жизнью, а не лезть в ее личные дела, пытаясь вывернуть наизнанку ее «грязное белье». Более того - прима призвала дать «побольше огня» на ее странице, чтобы они с «Мишей» могли «поугорать» долгими зимними вечерами.
Особенно колкими замечаниями Волочкова наградила своих подписчиков на День всех влюбленных. Она призвала своих знаменитых коллег посмеяться над ущербными людьми, пишущими гадости в их «звездные» профили. Себя и своих партнеров по цеху Волочкова назвала успешными, самодостаточными, красивыми и любимыми и любящими людьми. А всех недоброжелателей, по совету балерины, звездам лучше посылать по одному известному адресу. Анастасия добавила, что все, что у нее есть, в том числе ее новый возлюбленный Михаил, она полностью заслужила.