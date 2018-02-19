Бывшая супруга рэпера Гуфа знала о его внебрачном ребенке

Сегодня состоялся баттл между реперами Гуфом и Птаха, в процессе которого все узнали, что у Гуфа есть внебрачный сын.





Отметим, что экс-супруга рэпера Гуфа призналась, что знала о существование внебрачного сына своего бывшего мужа. Она даже один раз его видела, но по ее мнению ребенок совсем не похож на своего отца.

Пелагея Лебединская

Всего лишь несколько часов назад и социальных сетях интернета появились видеоролики с баттлом двух знаменитых рэперов – Гуф и Птаха. Баттл закончился со счетом 3:0 в пользу Гуфа. Поклонники всей страны узнали много подробностей из жизни рэперов. Например, что у Гуфа есть старший внебрачный сын, которому уже исполнилось восемь лет и какового рэпер не признает. Он даже не знает имени своего ребенка и не принимает никакого участия в его воспитании. Гуф с этим согласился, но комментировать наотрез отказался.