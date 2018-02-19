Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Бывшая супруга рэпера Гуфа знала о его внебрачном ребенке

Бывшая супруга рэпера Гуфа знала о его внебрачном ребенке

Вчера, 19:13
Сегодня состоялся баттл между реперами Гуфом и Птаха, в процессе которого все узнали, что у Гуфа есть внебрачный сын.

Бывшая супруга рэпера Гуфа знала о его внебрачном ребенке

 

Всего лишь несколько часов назад и социальных сетях интернета появились видеоролики с баттлом двух знаменитых рэперов – Гуф и Птаха. Баттл закончился со счетом 3:0 в пользу Гуфа. Поклонники всей страны узнали много подробностей из жизни рэперов. Например, что у Гуфа есть старший внебрачный сын, которому уже исполнилось восемь лет и какового рэпер не признает. Он даже не знает имени своего ребенка и не принимает никакого участия в его воспитании. Гуф с этим согласился, но комментировать наотрез отказался.


Отметим, что экс-супруга рэпера Гуфа призналась, что знала о существование внебрачного сына своего бывшего мужа. Она даже один раз его видела, но по ее мнению ребенок совсем не похож на своего отца.

Пелагея Лебединская
Новости по теме
Гуф победил Птаху в батле
Гуф победил Птаху в батле

Баттл между Птахой и Гуфом завершился победой Гуфа. Все судьи, включая Василия "Баста" Вакуленко.

В Красноярске рэперов Гуфа и Слима задержали наркополицейские
В Красноярске рэперов Гуфа и Слима задержали наркополицейские

Известный на весь СНГ рэпер Гуф был задержан представителями правоохранительных органов в Красноярске. Согласно официальной информации лидер группы «Центр»

Экс-супруга лишила рэпера Гуфа родительских прав
Экс-супруга лишила рэпера Гуфа родительских прав

Бывшая супруга рэпера Гуфа мстит ему за измены, пытаясь отнять у артиста их общего ребёнка, а также лишить родительских прав.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости