Бывшая супруга рэпера Гуфа знала о его внебрачном ребенке

Всего лишь несколько часов назад и социальных сетях интернета появились видеоролики с баттлом двух знаменитых рэперов – Гуф и Птаха. Баттл закончился со счетом 3:0 в пользу Гуфа. Поклонники всей страны узнали много подробностей из жизни рэперов. Например, что у Гуфа есть старший внебрачный сын, которому уже исполнилось восемь лет и какового рэпер не признает. Он даже не знает имени своего ребенка и не принимает никакого участия в его воспитании. Гуф с этим согласился, но комментировать наотрез отказался.
Бывшая супруга рэпера Гуфа знала о его внебрачном ребенкеВчера, 19:13
Баттл между Птахой и Гуфом завершился победой Гуфа. Все судьи, включая Василия "Баста" Вакуленко.
Известный на весь СНГ рэпер Гуф был задержан представителями правоохранительных органов в Красноярске. Согласно официальной информации лидер группы «Центр»
Бывшая супруга рэпера Гуфа мстит ему за измены, пытаясь отнять у артиста их общего ребёнка, а также лишить родительских прав.