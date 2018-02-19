Звезда "Доктора Хауса" намеревается снять собственную комедию

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд станет режиссером. Она собирается снять молодежную комедию.

Никита Готский

Успешная актриса Оливия Уайлд теперь намерена стать еще и режиссером. В ее планах создание школьной комедии под названием «Образованные». Известны исполнительницы главных ролей Бини Фелдштейн и Кейтлин Дивер.Актрисы, по замыслу режиссера, предстанут в фильме в роли двух школьниц, истративших много времени на получение образования и не посвящавших себя личной жизни. Теперь они всего за одну ночь намерены наверстать упущенное за минувшие четыре года. Съемочный процесс картины под началом Оливии Уайлд начнется в самом скором времени.