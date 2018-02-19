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| | Сильвия Хукс снимется в фильме о героине "Эммануэль"

Сильвия Хукс снимется в фильме о героине "Эммануэль"

Вчера, 19:04
Актриса Сильвия Хукс будет сниматься в роли известной звезды «Эммануэль» Сильвии Кристель. Режиссером выступит Михаэль Роскам.

Сильвия Хукс снимется в фильме о героине "Эммануэль"

 

Кинолента, пока еще не имеющая названия, поведает о жизни и творческом пути голландской актрисы и модели Сильвии Кристель. Она стала известной на весь мир. Когда снялась в главной роли в эротической картине «Эммануэль» 1974 года. Позже авторы сняли еще шесть эпизодов данной серии.

В фильме зрители узнают и о личной жизни актрисы, которая определенное время являлась любовницей французского президента Валери Жискара Д’Эстена. Кристель написала биографию «Обнаженная», которая вышла в 2006 году. Актриса умерла в 2012 году от инсульта, также она продолжительное время страдала раком гортани.

Ранее фильм "Бегущий по лезвию 2049" с Сильвией Хукс признгали одним из лучших в 2017 году. Сюжет ленты расскажет о событий первой части спустя 30 лет. Новинка научная фантастика, она расскажет о гранях человеческого и сверхчеловеческого.
Никита Готский
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