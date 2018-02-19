Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Наплевала на дресс-код: Виктория Боня на кинопремии BAFTA вызвала негодование

Наплевала на дресс-код: Виктория Боня на кинопремии BAFTA вызвала негодование

Вчера, 18:57
18 февраля в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премии кинокомпании BAFTA, на которой был заранее предусмотрен дресс-код для гостей, они должны быть облачены в одежду черного цвета.

Наплевала на дресс-код: Виктория Боня на кинопремии BAFTA вызвала негодование

 

В Лондоне прошло торжественное вручение 71-й премии кинокомпании BAFTA, которая прошла в поддержку женщин, каковы когда либо подвергались сексуальному насилию и домогательству в киноиндустрии. Все гости, которые принимали участие в церемонии должны выли надеть костюмы в черных цветах. Большинство актеров так и сделали, лишь звезда Виктория Боня нарушила дресс-код. Она появилась на красной дорожке в коротком платье серебряного цвета, в тон ему и были туфли на большой шпильке. Только сумочку она выбрала себе черную.

Наплевала на дресс-код: Виктория Боня на кинопремии BAFTA вызвала негодование

 

Отметим, что Виктория Боня также утверждает, якобы тоже подвергалась сексуальному насилию со стороны продюсера Харви Вайнштейна.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Виктория Боня выделилась на премии BAFTA, отказавшись следовать дресс-коду
Виктория Боня выделилась на премии BAFTA, отказавшись следовать дресс-коду

Популярная телеведущая и актриса из России Виктория Боня не захотела исполнять рекомендации по дресс-коду, принятые на 71 церемонии вручения кинонаград

Виктория Боня появилась на Каннском кинофестивале в коротком комбинезоне
Виктория Боня появилась на Каннском кинофестивале в коротком комбинезоне

Виктория Боня живет в Монако со своим супругом. Тем более неудивительно, что ежегодно звезда посещает Каннский кинофестиваль. В этом году Виктория появилась на

В Лондоне пройдет церемония вручение премии BAFTA
В Лондоне пройдет церемония вручение премии BAFTA

В Лондоне вручат премию BAFTA. Торжественная церемония состоится сегодня, 10 мая, в здании Королевского театра. Среди претендентов на различные номинации

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости