Наплевала на дресс-код: Виктория Боня на кинопремии BAFTA вызвала негодование

18 февраля в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премии кинокомпании BAFTA, на которой был заранее предусмотрен дресс-код для гостей, они должны быть облачены в одежду черного цвета.

В Лондоне прошло торжественное вручение 71-й премии кинокомпании BAFTA, которая прошла в поддержку женщин, каковы когда либо подвергались сексуальному насилию и домогательству в киноиндустрии. Все гости, которые принимали участие в церемонии должны выли надеть костюмы в черных цветах. Большинство актеров так и сделали, лишь звезда Виктория Боня нарушила дресс-код. Она появилась на красной дорожке в коротком платье серебряного цвета, в тон ему и были туфли на большой шпильке. Только сумочку она выбрала себе черную.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Виктория Боня также утверждает, якобы тоже подвергалась сексуальному насилию со стороны продюсера Харви Вайнштейна.