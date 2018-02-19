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От Редактора

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| | Сергей Безруков работает в условиях холода

Сергей Безруков работает в условиях холода

Вчера, 18:55
Сергей Безруков продолжает рассказывать поклонникам о работе над исторической сагой «Годунов». На этот раз актер в личном микроблоге в Instagram рассказал, что съемки продолжаются, несмотря на похолодание.

Сергей Безруков работает в условиях холода

 

21 января Сергей Безруков в своем Instagram-аккаунте оповестил о начале съемок исторической саги под рабочим названием «Годунов». Предполагается, что формат картины многосерийный, а всего должно выйти 16 эпизодов. С тех пор Безруков регулярно информирует фанатов о работе над сагой. Сегодня артист сообщил, что съемки продолжаются, хотя погодные условия не очень благоприятствуют этому, но актеры сумели «утеплиться» шубами «16 века». Безруков попросил фанатов пожелать съемочной команде удачи, уже традиционно назвав подписчиков «дорогими» и «хорошими».

За полчаса публикация собрала более девяти тысяч лайков. Поклонники поддержали артиста и пожелали ему удачи, многие отметили, что с нетерпением ожидают премьеру.
Виктория Озерова
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