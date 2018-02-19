Появились новые подробности развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру

Тот факт, что 15 февраля 2018 года звездная пара актеров Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявила о разводе, был воспринят поклонниками как шутка – фанаты предполагали, что в этом может быть замешан Бред Питт. Тем не менее, есть сведения, что в супружеских отношениях актеров уже давно поставлена точка.

Последний проведенный День Святого Валентина для супружеской пары Дженнифер Энистон и Джастина Теру может быть последним в истории их завершившейся отношений – 15 февраля появилась информация о расставании актеров. Теру и Энистон уже давно живут раздельно, а в День всех влюбленных звезды встретились для обсуждения формальностей насчет их развода.Инсайдеры сообщают, что инициатором скорейшей встречи стал Теру. Актер хотел как можно скорее открыть общественности правду про свои отношения с экс-женой, чтобы продолжить жить своей жизнью отдельно от нее.Ранее СМИ сообщали, что перед объявлением развода с Теру, Энистон звонила бывшему мужу Бреду Питту. Сам Питт также недавно пережил развод с супругой Анжелиной Джоли.