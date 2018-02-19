Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую деятельность

Дженнифер Лоуренс заявила, что на год ставит свою актерскую карьеру на паузу. Это время звезда использует для активисткой деятельности в некоммерческой организации Represent.Us.

Виктория Озерова

Лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс рассказала, что в настоящий момент начала активно взаимодействовать с компанией Represent.Us, которая специализируется на борьбе с коррупцией. Это деятельность занимает много времени, в связи с чем Дженнифер Лоуренс решила оставить актерскую карьеру. К счастью поклонников звезды, пауза в съемках продлится всего год. Так последним фильмом с участием Лоуренс станет «Красный воробей», мировая премьера которого назначена на 2 марта текущего года.Следует отметить, что актриса давно занимается гражданской активностью. Несколько лет назад Дженнифер Лоуренс одной из первых подняла вопрос о разных зарплатах в Голливуде, также звезда участвовала в Женских маршах.