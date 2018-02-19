Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую деятельность

Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую деятельность

Вчера, 18:19
Дженнифер Лоуренс заявила, что на год ставит свою актерскую карьеру на паузу. Это время звезда использует для активисткой деятельности в некоммерческой организации Represent.Us.

Дженнифер Лоуренс приостанавливает актерскую деятельность

 

Лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс рассказала, что в настоящий момент начала активно взаимодействовать с компанией Represent.Us, которая специализируется на борьбе с коррупцией. Это деятельность занимает много времени, в связи с чем Дженнифер Лоуренс решила оставить актерскую карьеру. К счастью поклонников звезды, пауза в съемках продлится всего год. Так последним фильмом с участием Лоуренс станет «Красный воробей», мировая премьера которого назначена на 2 марта текущего года.

Следует отметить, что актриса давно занимается гражданской активностью. Несколько лет назад Дженнифер Лоуренс одной из первых подняла вопрос о разных зарплатах в Голливуде, также звезда участвовала в Женских маршах.
Виктория Озерова
Новости по теме
Дженнифер Лоуренс шокировала поклонников излишним весом
Дженнифер Лоуренс шокировала поклонников излишним весом

Звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс значительно поправилась. К такому выводу пришли поклонники, которые просмотрели опубликованные актрисой

Дженнифер Лоуренс рассказала о проблемах с сексом и алкоголем
Дженнифер Лоуренс рассказала о проблемах с сексом и алкоголем

Дженнифер Лоуренс поделилась с прессой насущными проблемами . В откровенном интервью журналу Harper’s Bazaar оскароносная актриса пожаловалась на отсутствие

Дженнифер Лоуренс намерена сделать перерыв в карьере
Дженнифер Лоуренс намерена сделать перерыв в карьере

Американская актриса Дженнифер Лоуренс сообщила, что намерена сделать творческий перерыв. Киноактриса заявила, что очень устала от кинематографической карьеры.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости