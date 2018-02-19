Голая Гаянэ Багдасарян рассказала о радостях в жизни

Армянская модель Гаянэ Багдасарян любит получать яркие эмоции со своим парнем, радовать родных и показывать свое красивое тело. Об этом она сообщает в Instagram.

Никита Готский

Не так давно Багдасарян поведала о своем молодом человеке, она продемонстрировала лицо и пояснила тайну крепких отношений. Теперь она приняла решение сообщить о большей откровенности.Модель пока не встречала на своем жизненном пути настоящих друзей, она не признает брендовые вещи и всяческие безделушки. При этом девушка обожает собственное тело и любит показывать его без одежды. По ее словам, она живет, дабы получать хорошие эмоции со своим возлюбленным, радовать родственников и публиковать новые кадры и ролики со своей эротической фигурой.Гаянэ Багдасарян появилась на свет в 1989 году в Ереване, сейчас она работает моделью в Москве. Девушка чемпион по спортивному фитнесу и обладательница четвертого размера груди.