Владимир Пресняков похвастал вокальными данными своего младшего сына

В своем микроблоге Instagram Владимир Пресняков разместил трогательный видеоролик, в котором главным героем стал его подрастающий младший сынишка Артемий. Отец показал, как его наследник поет песню отца «Острова».

Николай Офицеров

За полчаса ролик посмотрели более 15 тысяч пользователей. В комментариях звездного малыша буквально осыпали лестными комментариями, отметив, что он очень славный и уже берет высокие ноты, как его звездный папа. Другие отметили, что у ребенка заразительный смех и отметили, что чувство юмора явно будет одной из его главных черт по жизни.Стоит напомнить, что Владимир Пресняков вместе с супругой Натальей Подольской и сыном вместе с сыном отправились на австралийские гонолыжные курорты. В Instagram певец и композитор показал, как его едва достигший двухлетнего возраста сын уже довольно уверенно катается на лыжах. Пресняков отмечает, что для Артемия это первые шаги на лыжах и о большем мечтать и не приходится.Мальчик для звездной пары долгожданный. Долгое время Подольская и Пресняков не могли стать родителями, но не прекращали верить, что все получится. В итоге, их сын Артем появился на свет после десяти лет отношений в 2015 году.