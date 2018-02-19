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| | Владимир Пресняков похвастал вокальными данными своего младшего сына

Владимир Пресняков похвастал вокальными данными своего младшего сына

Вчера, 18:05
В своем микроблоге Instagram Владимир Пресняков разместил трогательный видеоролик, в котором главным героем стал его подрастающий младший сынишка Артемий. Отец показал, как его наследник поет песню отца «Острова».

Владимир Пресняков похвастал вокальными данными своего младшего сына

 

За полчаса ролик посмотрели более 15 тысяч пользователей. В комментариях звездного малыша буквально осыпали лестными комментариями, отметив, что он очень славный и уже берет высокие ноты, как его звездный папа. Другие отметили, что у ребенка заразительный смех и отметили, что чувство юмора явно будет одной из его главных черт по жизни.

Стоит напомнить, что Владимир Пресняков вместе с супругой Натальей Подольской и сыном вместе с сыном отправились на австралийские гонолыжные курорты. В Instagram певец и композитор показал, как его едва достигший двухлетнего возраста сын уже довольно уверенно катается на лыжах. Пресняков отмечает, что для Артемия это первые шаги на лыжах и о большем мечтать и не приходится.

Мальчик для звездной пары долгожданный. Долгое время Подольская и Пресняков не могли стать родителями, но не прекращали верить, что все получится. В итоге, их сын Артем появился на свет после десяти лет отношений в 2015 году.
Николай Офицеров
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