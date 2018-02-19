Анастасия Волочкова возглавила салон тайского массажа

Анастасия Волочкова рассказала, что единственное средство, которое приводит ее в порядок после изнурительного концерта это тайский массаж, ведь именно он помогает восстановиться так, как ничто иное. По всей видимости, Анастасия решила примерить на себя роль администратора одного из таких заведений.

», - следует из сообщения, размещенного Анастасией на просторах социальных сетей.После скандальная балерина призналась, что в одном из таких салонов она смогла стать администратором, пусть и ненадолго, угостилась их яблоками, но, что самое главное, смогла отдохнуть телом и душой.

Николай Офицеров

Некоторые хейтеры заявили в комментарии, что Анастасии уже давно было пора бросить ремесло балерины и уйти в подобные салоны, где якобы «ей с ее характером самое место». Другие же отметили, что Волочкова прекрасно разграничивает отдых и работу, но самое главное, она умеет получить должную долю релакса после изнурительных выступлений.