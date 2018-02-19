Анастасия Волочкова возглавила салон тайского массажа

«После концерта усталость, конечно, чувствуется колоссальная. Я выложилась физически и эмоционально по полной программе. Мне помогает исключительно тайский массаж», - следует из сообщения, размещенного Анастасией на просторах социальных сетей.
После скандальная балерина призналась, что в одном из таких салонов она смогла стать администратором, пусть и ненадолго, угостилась их яблоками, но, что самое главное, смогла отдохнуть телом и душой.
Некоторые хейтеры заявили в комментарии, что Анастасии уже давно было пора бросить ремесло балерины и уйти в подобные салоны, где якобы «ей с ее характером самое место». Другие же отметили, что Волочкова прекрасно разграничивает отдых и работу, но самое главное, она умеет получить должную долю релакса после изнурительных выступлений.