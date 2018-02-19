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| | Саша Бортич весело проводит время с трансвеститом

Саша Бортич весело проводит время с трансвеститом

Вчера, 17:34
23-летняя актриса Саша Бортич уехала в Лос-Анджелес, США. Там она весело отдыхает со своим старым другом, который зарабатывает себе на жизнь превращениями в женщину, выходя на сцену под псевдонимом Natalie Ray.

Саша Бортич весело проводит время с трансвеститом

 

Александра Бортич активно делает актерскую карьеру, при этом девушка успевает отдыхать и налаживать личную жизнь. Предыдущее ее увлечение рэпер Вячеслав Воронцов, известный как Mezza, не пришелся по вкусу ее родителям. Сама же Саша утверждает, что ее всегда тянуло к «плохим парням». На данный момент молодая актриса отдыхает в Лос-Анджелесе. Там она весело проводит время со своим другом, выступающим на местной сцене под псевдонимом Natalie Ray. Они вместе гуляли по пляжу и посетили парк развлечений Гарри Поттера. По словам Саши, их связывает дружба «навечно».

Следует отметить, что молодой человек родом из Москвы. С ярким макияжем и в платьях он начал выступать в США с 19 лет. Natalie Ray пользуется успехом у зрителей.
Виктория Озерова
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