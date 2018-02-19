Диана Шурыгина намерена стать певицей

Диана Шурыгина снова пытается стать певицей. Продюсер Леонид Дзюник с сомнением относится к такой идее девушки.

Никита Готский

Шурыгина намерена покорить певческую сцену. Продюсером звезды «Пусть говорят» выступит промоутер и телеведущая Диана Бичарова. По ее словам, Шурыгина специально училась вокалу, она уже спела одну из композиций. По мнению продюсера, это будет самый настоящий хит.Коллега Бичаровой, Леонид Дзюник скептически относится к идее сделать из жертвы изнасилования певицу. Деятель заявил, что так вскоре и унитазы запоют. Он считает неприемлемым то, что на телеканалах раскручивают «проституток и бездарностей», задумываясь, что все это делается на спор между влиятельными лицами, которые решают: можно ли сделать певицу-звезду из не талантливого человека. Дзюник никогда не согласился бы продюсировать Шурыгину, для себя он это считает унижением.