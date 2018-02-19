«Наркоманы тоже люди»: Малиновская поразила поклонников страшной худобой

Телевизионной ведущей Маше Малиновской в последнее время непросто, то ее преследовали кредиторы бывшего мужа. Затем пошли разговоры о неудачно проведенной пластической операции, которыми она не пренебрегает, стараясь постоянно себя совершенствовать не без помощи скальпеля пластического хирурга.

Недавно выложенный в социальных сетях снимок, вызвал массу пересудов и нелицеприятных высказываний в адрес Малиновской: «Взрыв на макаронной фабрике», «Я летела с сеновала, тормозила, чем попало», «Ты, что на кумарах Масяня?», «Вечно обдолбанная страшная худоба».Среди подписчиков светской львицы есть и поклонники, не прекращающие восхищаться ее красотой, считая крутой и просто бомбой, «кудряшкой Сью», смешной и няшной, а также нереально красивой королевой. Они также желали скорее увидеть какое-нибудь шоу с ее участием. А наиболее смелые предлагали модели руку и сердце.Были и сочувствующие, называющие ее бедной девочкой и утверждающие, что "наркоманы такие же люди", как и все. Они сожалели, что до сих пор человечество не понимает, что любая "наркота" - это черная дыра, из которой назад пути нет, ответили Малиновской пользователи сети.Кое-кто даже конкретно высказывал свое возмущение пишущим всякие гадости об их любимой телеведущей, говоря о том тем, что те, кто пишут "черному", относительно Маши, сами пользуются услугами фотошопа, так как не являются писанными природными красавицами. Их возмущает, что Малиновскую записали в наркоманы, по их мнению, абсолютно несправедливо, и скорее всего из-за зависти.Малиновская, наверняка начитавшись очередных комментариев, решила выплеснуть в наружу свои эмоции. И подведя, с ее слов итоги написала: «Уважаемые и дорогие моей печени хейтеры, журналисты. Этот дабл я посвящаю вам, точнее тем из вас кто говорит, что Маша Малиновская уже не та!». В подтверждение телеведущая выложила две фотографии и подписав года под одной 2007, а под другой 2018. Таким образом светская львица решила доказать, что за эти годы она абсолютно не изменилась.

Януш Серпнень

Сравнив два выложенных Малиновской снимка, ее поклонники пришли к выводу, что она даже помолодела. Отметили также ее красивую внешность и назвали успешной девушкой. В комментариях подписчики подчеркивали, что глядя на картинки, все есть у Маши, но зная ее амбициозность и целеустремлённость, они уверены в стремлении этой хрупкой леди желать лучшего.