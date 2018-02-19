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| | Подруга Селены Гомес рассказала, как живется без почки

Подруга Селены Гомес рассказала, как живется без почки

Сегодня, 16:56
В 2017 году Селене Гомес была сделана сложная операция по пересадке почки, донором которой стала наилучшая подруга актрисы Франсия Райса.

Подруга Селены Гомес рассказала, как живется без почки

 

Франсия Райса недавно дала интервью, в котором поделилась с корреспондентами о том, как ей тяжело приходилось после операции. Франсия рассказала, что пошла на такой шаг из-за подруги, которой срочно нужен был донор почки, иначе Селена не смогла бы выжить. После операции Райсе два месяца врачи не разрешали вставать и двигаться. Она не могла самостоятельно принять душ, приходилось просить о помощи. Девушка рассказала, что каждый день мечтала оказаться дома с чашечкой кофе и со своей любимой собакой. Также Франсия добавила, что в последствии операции у не осталось четыре рубца и она вынуждена находиться на строгой диете. Тем не менее, девушка гордится своим поступком и рада, что ее почка спасла жизнь лучшей подруге.

Подруга Селены Гомес рассказала, как живется без почки

 

Отметим, что осенью прошедшего года в Лос-Анджелесе проходила торжественная церемония награждения «Женщина года», на которую Селена Гомес приехала вместе со своей подругой Франсисой Райсой.
Пелагея Лебединская
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