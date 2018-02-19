Подруга Селены Гомес рассказала, как живется без почки

В 2017 году Селене Гомес была сделана сложная операция по пересадке почки, донором которой стала наилучшая подруга актрисы Франсия Райса.

Франсия Райса недавно дала интервью, в котором поделилась с корреспондентами о том, как ей тяжело приходилось после операции. Франсия рассказала, что пошла на такой шаг из-за подруги, которой срочно нужен был донор почки, иначе Селена не смогла бы выжить. После операции Райсе два месяца врачи не разрешали вставать и двигаться. Она не могла самостоятельно принять душ, приходилось просить о помощи. Девушка рассказала, что каждый день мечтала оказаться дома с чашечкой кофе и со своей любимой собакой. Также Франсия добавила, что в последствии операции у не осталось четыре рубца и она вынуждена находиться на строгой диете. Тем не менее, девушка гордится своим поступком и рада, что ее почка спасла жизнь лучшей подруге.

Пелагея Лебединская

Отметим, что осенью прошедшего года в Лос-Анджелесе проходила торжественная церемония награждения «Женщина года», на которую Селена Гомес приехала вместе со своей подругой Франсисой Райсой.