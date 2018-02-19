"Неожиданный поворот": Дана Борисова опубликовала снимок вещей для младенцев

Дана Борисова в своем Instagram опубликовала фото, на котором показаны красивейшие детские постельные принадлежности. Знаменитость похвасталась, что сие чудо создала для нее одна из поклонниц, воспользоваться услугами которой Борисова посоветовала всем желающим. По словам Даны, эта мастерица создает уникальные изделия, и заказать их можно в любой момент, особенно в преддверии предстоящих праздников.

Пользователи сначала были слегка озадачены, но быстро поняли, что постельный комплект предназначается для дочери Борисовой Полины, которую Дана рассчитывает вскоре увидеть, если все судебные перипетии, связанные с ситуацией вокруг нее, закончатся. Поклонники одобрили материнскую заботу Даны о собственной дочери и заявили, что это очень мило.Несмотря на это, пока отношения Борисовой с дочерью весьма далеки от нормальных. После того, как знаменитость прошла курс реабилитации от наркозависимости в Таиланде, от дочери она получала, мягко говоря, не самые лестные эпитеты. Полина, не стесняясь, называла мать «недолеченной наркоманкой» и отказывалась с ней общаться. Пока, как бы Борисова ни старалась вернуть расположение дочери, девочка по-прежнему не желает даже видеть ее.В связи с этим Дана испытывает депрессивные состояния, которые недоброжелатели принимают за наркотическую ломку и обвиняют звезду в новых срывах. В этой нелегкой ситуации рядом с Даной остались лишь настоящие друзья, и среди них ведущий Андрей Малахов, который помог Борисовой со съемным жильем, когда она вернулась из Таиланда. Злые языки утверждают, что теперь Дана снова уезжает лечиться от наркомании, а билет ей купил все тот же Малахов.Сама Борисова, устав от происков недоброжелателей, опровергла все домыслы, заявив, едет на остров Самуи, куда ее пригласила подруга, в чьем бунгало она собирается жить. Объясняет Дана свою поездку чрезмерной усталостью от недоверия и оскорблений от родной дочери, а также сложностей с продажей своего бывшего жилья и даже вещей.Пользователи активно обсуждают в соцсетях «плачевное положение» ведущей, сочувствуя тому, насколько плохо она выглядит и ощущает себя. Ей желают найти работу и как можно скорее прийти в себя, а также обратиться к психологу. К тому же, по поводу периодически появляющихся на телевидении видеороликов, где она запечатлена вроде бы в нетрезвом состоянии, Борисова высказалась, как о «чуде монтажа».