Уставший от критики Галкин уехал на гастроли

Российский юморист Максим Галкин взбудоражил общественность своей передачей «Звезды под гипнозом». Передача вызвала столько критики, что испугавшийся артист отправился на гастроли подальше от недоброжелателей.

Никита Готский

Зрители раскритиковали Галкина за его шоу «Звезды под гипнозом». Программа набрала огромные рейтинги, оставив позади «Пусть говорят» и «Голос.Дети». Несмотря на быстро растущую популярность, новинка не понравилась и многим знаменитостям.Например, глава школы гипноза в Москве Геннадий Гончаров не верит, что в студии можно гипнотизировать людей. Такая операция с командами «Мотор», «Стоп», «Снято» неестественны для телевидения. Согласен со специалистом и знаменитый шоумен Гарик Харламов, обнародовавший в Сети пост разоблачения передачи Галкина.Максим, устав от критики, закрыл комментарии в своем аккаунте. Дабы отдохнуть от прочитанного артист решил отправиться на гастроли.