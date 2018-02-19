Уставший от критики Галкин уехал на гастроли

Зрители раскритиковали Галкина за его шоу «Звезды под гипнозом». Программа набрала огромные рейтинги, оставив позади «Пусть говорят» и «Голос.Дети». Несмотря на быстро растущую популярность, новинка не понравилась и многим знаменитостям.
Например, глава школы гипноза в Москве Геннадий Гончаров не верит, что в студии можно гипнотизировать людей. Такая операция с командами «Мотор», «Стоп», «Снято» неестественны для телевидения. Согласен со специалистом и знаменитый шоумен Гарик Харламов, обнародовавший в Сети пост разоблачения передачи Галкина.
Максим, устав от критики, закрыл комментарии в своем аккаунте. Дабы отдохнуть от прочитанного артист решил отправиться на гастроли.