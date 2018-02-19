Катя Варнава рассказала о своей главной проблеме с грядущими выборами

«Теперь я модная девочка, которая, наконец, поняла, в чем же она пойдет на выборы. Вот вам, наверное, смешно, а я вот каждый раз на участок прихожу глубоко под вечер, потому что весь вечер занимаюсь выбором, что же мне надеть. Это важно! Для меня уж точно. Знали бы в чем меня папарацци однажды подловили возле дома. Тут еще и повод такой», - заявила Варнава.
Подписчики в комментариях начали тут же высказываться на тему того, что по поводу внешнего вида на выборах следует переживать меньше всего, ведь главное проявить гражданскую инициативу и отдать голос за своего кандидата.