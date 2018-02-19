Катя Варнава рассказала о своей главной проблеме с грядущими выборами

Екатерина Варнава решила рассказать своим подписчикам в Instagram, почему же она всегда приходит под закрытие предвыборного участка. Для нее, как призналась комик, это очень важный процесс и нередко она может на протяжении всего дня быть обеспокоенной тем, в чем же она пойдет на участок.

Николай Офицеров

», - заявила Варнава.Подписчики в комментариях начали тут же высказываться на тему того, что по поводу внешнего вида на выборах следует переживать меньше всего, ведь главное проявить гражданскую инициативу и отдать голос за своего кандидата.