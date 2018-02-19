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| | "Дети уже должны быть": В аккаунте Баскова появились подробности его "измены" Лопыревой

"Дети уже должны быть": В аккаунте Баскова появились подробности его "измены" Лопыревой

Сегодня, 15:57
Идиллия под названием «союз Баскова-Лопыревой» дала трещину. Пользователи сети в недоумении, является ли правдой информация об измене золотого голоса отечественной эстрады. Пока сами представители «любовного треугольника» молчат, их подписчики в Instagram начали активно обсуждать животрепещущую тему. Так на странице Николая Баскова в социальной сети начали активно обсуждать вопрос относительно его принадлежности к представителям сексуальных меньшинств. Более того, таким образом критики певца объясняют факт отсутствия у тенора наследников. «Дети уже должны быть как у Тимати, у Лепса, у Меладзе. А если вы гей, то признайтесь», - написала под последним постом Баскова его подписчица.

"Дети уже должны быть": В аккаунте Баскова появились подробности его "измены" Лопыревой

 

История имеет продолжение и в аккаунтах госпожи Виктории Лопыревой и возможной разлучницы звездной пары Софии Никитчук. В частности, на странице пока еще официальной невесты Николая Баскова подписчики обвинили во всем именно хозяйку аккаунта. «Пока вы делами занимаетесь, Николай изменяет в День всех влюблённых», - ответили подписчики Виктории Лопыревой на ее пост, который, к слову не имел никакого отношения к личной жизни. А вот аккаунт госпожи Никитчук оказался куда более насыщенным относительно темы измены золотого голоса эстрады. «Вы теперь с Николаем встречаетесь? Что означала эта фотка?», «Измена Лопыревой? У вас роман? Объясните. Люди ждут», «Похоже, пиарщики взяли идею у своих коллег, работающих с ДиКаприо. Только у него все девушки с Victoria Secret», - отметили подписчики, увидев пост Софии Никитчук.

Сами же участники истории не комментируют происходящего, что дает повод пользователям сети и СМИ активно озвучивать возможные версии происходящего. Николай Басков на своей странице в социальной сети в День влюбленных поздравил подписчиков с праздником, опубликовав видео. «Весёлая история от Дискотеки «Авария» и Николая Баскова #фантазер», - сообщил певец. У Виктории Лопыревой на странице Instagram в День влюбленных появился неоднозначный пост: «А Ты уже решил, что подарить Ей на 14 Февраля?». Уже тогда многие задались вопросом относительно личной жизни селебрити, однако пока все данные остаются на уровне предположений.
Дыль Лилия
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