Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | Появились новые подробности развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру

Появились новые подробности развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру

Сегодня, 16:05
Как оказалось, в прошлом году Дженнифер случайно обнаружила в Сети фотографии, на которых ее муж Джастин флиртует с красоткой Наоми Уоттс.

Появились новые подробности развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру


Напомним, что на прошлой неделе стало известно о разводе актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Несмотря на множество обсуждаемых ранее предположений, по информации западных СМИ, причиной развода послужила слишком близкая дружба Джастина Теру с актрисой Наоми Уоттс. Как утверждают достоверные источники, в начале 2017 года Дженнифер обнаружила в интернете фотографии, на которых ее супруг Джастин мило флиртует и обнимается с Уоттс на одной из вечеринок. На тот момент Уоттс уже разорвала отношения с Ливом Шрайбером, поэтому супруга Джастина все сопоставила и всерьез заподозрила мужа в измене. Джастин в свою очередь, конечно же, с обвинениями не согласился.

Он объяснил супруге, что с актрисой его связывает только работа и дружба, которая продолжается уже целых 16 лет и он не собирается ее прерывать. Однако о похождениях Теру и раньше ходило немало слухов, поэтому, судя по всему, жена ему не поверила. Как заявляют осведомленные журналисты, с этого момента супруги стали жить раздельно.
Петр Иванов
Новости по теме
Дженнифер Энистон и Джастин Теру впервые вместе показались на публике
Дженнифер Энистон и Джастин Теру впервые вместе показались на публике

Стало известно, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру впервые вместе показались на публике. Модные критики сразу же оценили внешний вид популярной американской

Джастин Теру назвал жизнь с Дженнифер Энистон «фантастической»
Джастин Теру назвал жизнь с Дженнифер Энистон «фантастической»

Джастин Теру, который недавно связал себя узами брака с актрисой Дженнифер Энистон, рассказал, что жизнь с супругой является «фантастической». Пара впервые

Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились
Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились

Иностранные СМИ поделились информацией о том, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру поженились. Это стало неожиданным сюрпризом для всех гостей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости