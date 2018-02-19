Появились новые подробности развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру

Как оказалось, в прошлом году Дженнифер случайно обнаружила в Сети фотографии, на которых ее муж Джастин флиртует с красоткой Наоми Уоттс.

Петр Иванов

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о разводе актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Несмотря на множество обсуждаемых ранее предположений, по информации западных СМИ, причиной развода послужила слишком близкая дружба Джастина Теру с актрисой Наоми Уоттс. Как утверждают достоверные источники, в начале 2017 года Дженнифер обнаружила в интернете фотографии, на которых ее супруг Джастин мило флиртует и обнимается с Уоттс на одной из вечеринок. На тот момент Уоттс уже разорвала отношения с Ливом Шрайбером, поэтому супруга Джастина все сопоставила и всерьез заподозрила мужа в измене. Джастин в свою очередь, конечно же, с обвинениями не согласился.Он объяснил супруге, что с актрисой его связывает только работа и дружба, которая продолжается уже целых 16 лет и он не собирается ее прерывать. Однако о похождениях Теру и раньше ходило немало слухов, поэтому, судя по всему, жена ему не поверила. Как заявляют осведомленные журналисты, с этого момента супруги стали жить раздельно.