Дима Билан купил старинную шкатулку XIX века

Российский певец Дима Билан обзавелся уникальным антиквариатом. В доме артиста появилась швейцарская музыкальная шкатулка, созданная в XIX столетии.

Никита Готский

Как пишет музыкант на своей странице в Instagram, дабы заполучить эксклюзивную шкатулку, ему пришлось «ограбить антикварный салон». Именно там он наткнулся на уникальный музыкальный инструмент, проигрывающий девять мелодий. Судя по данным поста певца, шкатулку создали в позапрошлом веке швейцарские мастера. У Димы это уже третья по счету шкатулка, чем он сильно рад.Подписчики разделили радость известного исполнителя. Один из них написал, что теперь собственностью Билана является шкатулка, композициями которой наслаждались прежние поколения, жившие многие десятилетия назад. Поклонники сообщают, что у них тоже дома имеются подобные раритеты, но не ко всем имеются ключи, дабы была возможность их завести. Вдохновленные звучанием старинной шкатулки Димы Билана, фанаты поставили под видео более 15 тысяч лайков.