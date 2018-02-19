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| | Певица Рита Ора продемонстрировала свою идеальную попу

Певица Рита Ора продемонстрировала свою идеальную попу

Сегодня, 15:55
Рита Ора выложила в социальную сеть Instagram свое новое фото, на котором она продемонстрировала своим подписчикам идеальные формы своей попы.

Певица Рита Ора продемонстрировала свою идеальную попу

 

В Косово недавно состоялся грандиозный концерт, который был посвящен десятилетию независимости республики. На этот концерт была приглашена для выступления певица Рита Ора. Для выступления певице был сшит лучшими модельерами костюм, который состоял из комбинезона с прозрачным низом, откровенного боди и косухи. После выступления в своем гостиничном номере Рита устроила фотосессию. При своем росте 166 сантиметров и весе 55 килограммов, девушка никогда не имела соблазнительных изгибов талии, но зато попа идеальная. Поклонники не заметили на ней целлюлита и каких либо изъянов в ее форме. Некоторые подписчики прокомментировали, что Рите нужно дать премию «попа года».

Певица Рита Ора продемонстрировала свою идеальную попу

 

В данный момент Рита Ора заключила договор с компанией Tezenis, о рекламировании их нижнего белья и купальников, которая является одной из самых крупных модных брендов во всем мире.
Пелагея Лебединская
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