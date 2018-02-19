Эротические танцы певицы вытеснили из кадра известного рэпера

Исполнительница из США Тинаши выпустила новый клип на песню Faded Love. Композиция стала совместной работой с известным рэпером Future, но на видео он не попал, вытесненный эротическими танцами певицы.

Виктория Озерова

В своем YouTube-канале певица Тинаши обнародовала новый клип. Снято было видео на совместную композицию американской исполнительницы и популярного рэпера Future под названием Faded Love. Клип разработан в формате вертикального ролика, но на кадрах видно только саму Тинаши, рэп-исполнитель был вытеснен ее эротическими танцами. Пользователи оценили творчество певицы и посетовали на то, что она до сих пор не получила «Грэмми». По убеждению поклонников, жюри не заслужено обходит стороной Тинаши.За сутки с момента публикации клип посмотрели около 170 тысяч пользователей. Более 16 тысяч поставили отметку «мне нравится», еще полторы тысячи оставили комментарии.