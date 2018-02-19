«Кукла силиконовая»: Телеведущую Яну Кошкину раскритиковали за внешность

Известная отечественная ведущая Яна Кошкина не перестает доказывать поклонникам, что имеет полностью натуральную внешность, без силикона и гиалоурановой кислоты. Однако девушке верят не все, особенно после последнего фото в Сети.

Яна Кошкина в личном аккаунте в Instagram решила наглядно продемонстрировать свою настоящую красоту и разместила снимок без косметики на лице. Однако пользователи сети стали критиковать девушка за искусственные губы и нос, а также напомнили кошкиной, что грудь у неё также силиконовая.

Светлана Славянская

«Губищи зачем так выпячивать?», «Сотворила с собой непонятно что, ну правда!», «Неудачная фотка, просто ужас», «Жесть... Ничего натурального нет», «С губами переборщила. Ужас!», «Самое не удачное фото получилось. Всю красоту превратили в тихий ужас», «Губы все больше и больше с каждым днём , и этот человек доказывает всем свою естественность и отсутствие пластики», - писали в комментариях фолловеры Кошкиной.