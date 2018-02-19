Виктория Романец сравнила Антона Гусева с питоном

Виктория Романец назвала своего мужа Антона Гусева питоном. Знаменитость опубликовала фотографии одной из своих многочисленных фотосессий и в одной из подписей назвала мужа питоном.

Сама Виктория объяснила такое сравнение историей о том, что ей предлагали во время фотосессии сфотографироваться с 60-килограммовым питоном. Звезда отказалась, аргументируя это тем, что ее «питон Антон Гусев обиделся бы».Хейтеры Романец поспешили зацепиться за это высказывание и принялись высмеивать супруга модели.Также Виктория написала, что нет ничего красивей, чем худая девушка. Этот ее комментарий тоже не остался без внимания. Армия недоброжелателей принялась убеждать фотомодель, что нет ничего красивей, чем счастливая девушка, а сама Виктория вовсе не худая.Стоит заметить, что супруги, Виктория Романец и Антон Гусев, все чаще вызывают резонанс именно со стороны недоброжелатей. Их истинные поклонники молча наслаждаются фото-шедеврами.