Плющенко сделает из дочки Киркорова чемпионку фигурного катания

Евгений Плющенко, который владеет академией фигурного катания, принял к себе на обучение дочь Филлипа Киркорова, и пообещал сделать из нее настоящую чемпионку фигурного катания.

Пелагея Лебединская

В академии с фигурного катания Евгения Плющенко учится его сын Александр, который уже своими силами и умением зарабатывает себе деньги. У мальчика даже уже открыт свой счет в банке, на который перечисляют его гонорары. В ближайшее время у Александра может появится компаньонка по катанию на льду, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Девочка очень хочет заниматься этим видом спорта и будет учиться вместе с Александром в одной группе.Отметим, что Александру Плющенко в настоящее время пять лет, а дочке Филиппа Киркорова Алле-Виктории – шесть.