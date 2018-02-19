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| | Плющенко сделает из дочки Киркорова чемпионку фигурного катания

Плющенко сделает из дочки Киркорова чемпионку фигурного катания

Сегодня, 15:34
Евгений Плющенко, который владеет академией фигурного катания, принял к себе на обучение дочь Филлипа Киркорова, и пообещал сделать из нее настоящую чемпионку фигурного катания.

Плющенко сделает из дочки Киркорова чемпионку фигурного катания

 

В академии с фигурного катания Евгения Плющенко учится его сын Александр, который уже своими силами и умением зарабатывает себе деньги. У мальчика даже уже открыт свой счет в банке, на который перечисляют его гонорары. В ближайшее время у Александра может появится компаньонка по катанию на льду, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Девочка очень хочет заниматься этим видом спорта и будет учиться вместе с Александром в одной группе.

Отметим, что Александру Плющенко в настоящее время пять лет, а дочке Филиппа Киркорова Алле-Виктории – шесть.
Пелагея Лебединская
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