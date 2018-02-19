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| | Виктория Боня призналась в домогательствах со стороны Вайнштейна

Виктория Боня призналась в домогательствах со стороны Вайнштейна

Сегодня, 15:26
Выходица из «Дома-2» Виктория Боня выступила с заявлением о том, что также, как и многие голливудские звезды, стала жертвой домогательств со стороны Харви Вайнштейна. Девушка утверждает, что их встреча с именитым продюсером произошла в Лос-Анджелесе, где тот практически «накидывался на нее».

Виктория Боня призналась в домогательствах со стороны Вайнштейна

 

«Могу сказать только, что я тоже с ним встречалась. Когда это впервые произошло в Лос-Анджелесе, то он практически накидывался на меня», - утверждает Боня.

Экс-участница «Дома-2» также дала комментарий относительно акции против сексуальных домогательств под названием Time`s Up. Боня знает о том, что пострадали очень много женщин и она им искренне соболезнует, но тем не менее россиянка желает, чтобы акция закончилась, как можно быстрее.

«Мне лично неприятно видеть, что на таких мероприятиях все в черном. Знаете, как будто на поминки собрались», - утверждает Боня.

Волна расследований, связанных с сексуальными домогательствами начала всплывать в октябре прошлого года. Главным фигурантом всех этих расследований стал Харви Вайнштейн, один из наиболее влиятельных голливудских продюсеров. Домогательства со стороны продюсера продолжались на протяжении нескольких десятков лет, однако до суда дело так и не доходило.
Николай Офицеров
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