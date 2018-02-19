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| | Бузова в новом платье желает всем фанатам хорошей рабочей недели

Бузова в новом платье желает всем фанатам хорошей рабочей недели

Сегодня, 15:21
Российская звезда Ольга Бузова поздравляет всех с началом новой трудовой недели, пожелав всем, чтобы она стала продуктивной. Бодрости пост от ведущей опубликован в Instagram.

Бузова в новом платье желает всем фанатам хорошей рабочей недели


Бузова опубликовала новую фотографию со своим участием, показавшись перед подписчиками в платье собственного дизайна. Она поздравляет фолловеров с началом новой рабочей пятидневки, также отмечая, чтобы та стала самой продуктивной для них. Обращаясь к представительницам прекрасного пола, Бузова желает им быть очень красивыми для своих возлюбленных в платьях, созданных дизайнерами самой ведущей. Написав бодрящий пост, знаменитость отправилась на работу. «Всех целую», - пишет Ольга.

Фанаты благодарят ведущую за ее пожелания, в ответ написав также слова позитива. Они отмечают ее ухоженный внешний вид, который, по словам людей, стимулирует их быть лучше.
Никита Готский
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