Бузова в новом платье желает всем фанатам хорошей рабочей недели

Бузова в новом платье желает всем фанатам хорошей рабочей неделиСегодня, 15:21
Бузова опубликовала новую фотографию со своим участием, показавшись перед подписчиками в платье собственного дизайна. Она поздравляет фолловеров с началом новой рабочей пятидневки, также отмечая, чтобы та стала самой продуктивной для них. Обращаясь к представительницам прекрасного пола, Бузова желает им быть очень красивыми для своих возлюбленных в платьях, созданных дизайнерами самой ведущей. Написав бодрящий пост, знаменитость отправилась на работу. «Всех целую», - пишет Ольга.
Фанаты благодарят ведущую за ее пожелания, в ответ написав также слова позитива. Они отмечают ее ухоженный внешний вид, который, по словам людей, стимулирует их быть лучше.
Российская телеведущая Ольга Бузова опубликовала печальный и депрессивный пост на своей странице в соцсети Instagram. Она пишет, что увидела то, от чего ей
Телеведущая Ольга Бузова загрузила в соцсеть снимок, на котором позирует в платье с пятном. Подписчики оценили креатив и выдумку бывшей участницы и ведущей
Известная российская телеведущая, звезда программы "Дом 2" Ольга Бузова порадовала своих поклонников. Она выложила на своей странице в Instagram новую