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| | Карела Готта госпитализировали в тяжелом состоянии

Карела Готта госпитализировали в тяжелом состоянии

Сегодня, 15:17
Карел Готт отменил концерт в Ческе-Будеевице из-за болезни. Певец был госпитализирован в тяжелом состоянии на выходных, у него диагностировали серьезную форму гриппа. Об этом проинформировала пресс-секретарь исполнителя Анета Столцова.

Карела Готта госпитализировали в тяжелом состоянии

 

На прошлой неделе «король чешской поп-музыки» Карел Готт вернулся в Прагу. Певец проходил лечение в Карловых Варах, после чего намеревался продолжить концертную деятельность. Исполнителю пришлось отменить мероприятие в Ческе-Будеевице. Пресс-секретарь Готта Анета Столцова рассказала, что на выходных у певца поднялась температура и начались сильные головные боли. Врачи решили немедленно его доставить в больницу. У исполнителя диагностировали тяжелую форму гриппа, осложненная перенесенной онкологией. Сейчас состояние 78-летнего певца удовлетворительное.

Напомним, что в 2015 году у Карела Готта обнаружили опухоль лимфатических узлов. С тех пор он перенес две операции.
Виктория Озерова
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