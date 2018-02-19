Карела Готта госпитализировали в тяжелом состоянии

Карел Готт отменил концерт в Ческе-Будеевице из-за болезни. Певец был госпитализирован в тяжелом состоянии на выходных, у него диагностировали серьезную форму гриппа. Об этом проинформировала пресс-секретарь исполнителя Анета Столцова.

Виктория Озерова

На прошлой неделе «король чешской поп-музыки» Карел Готт вернулся в Прагу. Певец проходил лечение в Карловых Варах, после чего намеревался продолжить концертную деятельность. Исполнителю пришлось отменить мероприятие в Ческе-Будеевице. Пресс-секретарь Готта Анета Столцова рассказала, что на выходных у певца поднялась температура и начались сильные головные боли. Врачи решили немедленно его доставить в больницу. У исполнителя диагностировали тяжелую форму гриппа, осложненная перенесенной онкологией. Сейчас состояние 78-летнего певца удовлетворительное.Напомним, что в 2015 году у Карела Готта обнаружили опухоль лимфатических узлов. С тех пор он перенес две операции.