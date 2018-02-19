У ушедшего из жизни актера Дмитрия Соловьева остался маленький сын

Как стало известно журналистам, у ушедшего из жизни Дмитрия Соловьева есть сын. Такая информация стала появляться на страницах ведущих изданий.

Петр Иванов

12 февраля ушел изжизни сын известно режиссера Сергея Соловьева. Дмитрий скончался на рубеже 44-х лет. Как оказалось, врачи выявили у Соловьева-младшего заболевание поджелудочной железы, также осложнения после гриппа дали о себе знать. Все это привело к преждевременной смерти артиста.Журналисты смогли выяснить, что у Дмитрия остался маленький сын. Никаких подробных сведений, даже возраст мальчика, журналистам получить пока не удалось. Также стало известно, что у Дмитрия Соловьева была любимая женщина. По словам врача, к которому ранее обращался актер, он пришел на прием с женщиной и представил ее как супругу. Предполагаемая жена Дмитрия Соловьева была на похоронах усопшого возлюбленного, но не дала ответа журналистам на вопрос о том, находились ли они в официальном браке. Примечательно, что женщина во время прощания не подошла к отцу Дмитрия, Сергею Соловьеву.