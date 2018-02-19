Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | У ушедшего из жизни актера Дмитрия Соловьева остался маленький сын

У ушедшего из жизни актера Дмитрия Соловьева остался маленький сын

Сегодня, 15:06
Как стало известно журналистам, у ушедшего из жизни Дмитрия Соловьева есть сын. Такая информация стала появляться на страницах ведущих изданий.

У ушедшего из жизни актера Дмитрия Соловьева остался маленький сын


12 февраля ушел изжизни сын известно режиссера Сергея Соловьева. Дмитрий скончался на рубеже 44-х лет. Как оказалось, врачи выявили у Соловьева-младшего заболевание поджелудочной железы, также осложнения после гриппа дали о себе знать. Все это привело к преждевременной смерти артиста.

Журналисты смогли выяснить, что у Дмитрия остался маленький сын. Никаких подробных сведений, даже возраст мальчика, журналистам получить пока не удалось. Также стало известно, что у Дмитрия Соловьева была любимая женщина. По словам врача, к которому ранее обращался актер, он пришел на прием с женщиной и представил ее как супругу. Предполагаемая жена Дмитрия Соловьева была на похоронах усопшого возлюбленного, но не дала ответа журналистам на вопрос о том, находились ли они в официальном браке. Примечательно, что женщина во время прощания не подошла к отцу Дмитрия, Сергею Соловьеву.
Петр Иванов
Новости по теме
Скоропостижно скончался киноактер Дмитрий Соловьев
Скоропостижно скончался киноактер Дмитрий Соловьев

12 февраля утром внезапно умер российский актер Дмитрий Соловьев. Соответствующая информация появилась на страницах ведущих СМИ.

У Олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева украли коньки
У Олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева украли коньки

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Игр в Сочи-2014 Дмитрия Соловьева неизвестные украли коньки. Сам спортсмен рассказал о случившемся в интервью

Владимир Путин назначил временным главой Удмуртии Соловьева
Владимир Путин назначил временным главой Удмуртии Соловьева

Глава РФ Владимир Путин назначил временным главой Удмуртии Александра Соловьева, данный приказ есть на сайте правительства.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости