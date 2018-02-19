У ушедшего из жизни актера Дмитрия Соловьева остался маленький сын

У ушедшего из жизни актера Дмитрия Соловьева остался маленький сынСегодня, 15:06
12 февраля ушел изжизни сын известно режиссера Сергея Соловьева. Дмитрий скончался на рубеже 44-х лет. Как оказалось, врачи выявили у Соловьева-младшего заболевание поджелудочной железы, также осложнения после гриппа дали о себе знать. Все это привело к преждевременной смерти артиста.
Журналисты смогли выяснить, что у Дмитрия остался маленький сын. Никаких подробных сведений, даже возраст мальчика, журналистам получить пока не удалось. Также стало известно, что у Дмитрия Соловьева была любимая женщина. По словам врача, к которому ранее обращался актер, он пришел на прием с женщиной и представил ее как супругу. Предполагаемая жена Дмитрия Соловьева была на похоронах усопшого возлюбленного, но не дала ответа журналистам на вопрос о том, находились ли они в официальном браке. Примечательно, что женщина во время прощания не подошла к отцу Дмитрия, Сергею Соловьеву.
12 февраля утром внезапно умер российский актер Дмитрий Соловьев. Соответствующая информация появилась на страницах ведущих СМИ.
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