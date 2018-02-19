Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Сергей Жуков отправился в новый гастрольный тур

Сергей Жуков отправился в новый гастрольный тур

Сегодня, 14:47
Знаменитый российский музыкант Сергей Жуков отправился в новый гастрольный тур. Он уже посетил два города, о чем рассказал в Instagram.

Сергей Жуков отправился в новый гастрольный тур

 

Жуков с 90-х годов радует поклонников своей музыкой. Его хиты напевают как зрелые люди, так и более молодое поколение. Артист снова радует людей своими живыми выступления, в которых можно услышать как старые полюбившие композиции, так и новые творения Сергея.

На своей странице в соцсети Жуков опубликовал видеоролик, где показал фрагмент своего концерта. Согласно подписи, музыкант уже побывал в Екатеринбурге и Челябинске. Теперь на очереди другие отечественные населенные пункты Краснодар, Ростов, Сочи, Рязань, Волгоград и другие города, на площадках которых певец отыграет свои хиты. С особенным восхищением Жуков ожидает выступления в московском СК «Олимпийский», вмещающего несколько десятков тысяч зрителей. Артист благодарит фанатов за эмоции и драйв, который происходит на концертах.
Никита Готский
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