Знаменитый российский музыкант Сергей Жуков отправился в новый гастрольный тур. Он уже посетил два города, о чем рассказал в Instagram.

Никита Готский

Жуков с 90-х годов радует поклонников своей музыкой. Его хиты напевают как зрелые люди, так и более молодое поколение. Артист снова радует людей своими живыми выступления, в которых можно услышать как старые полюбившие композиции, так и новые творения Сергея.На своей странице в соцсети Жуков опубликовал видеоролик, где показал фрагмент своего концерта. Согласно подписи, музыкант уже побывал в Екатеринбурге и Челябинске. Теперь на очереди другие отечественные населенные пункты Краснодар, Ростов, Сочи, Рязань, Волгоград и другие города, на площадках которых певец отыграет свои хиты. С особенным восхищением Жуков ожидает выступления в московском СК «Олимпийский», вмещающего несколько десятков тысяч зрителей. Артист благодарит фанатов за эмоции и драйв, который происходит на концертах.