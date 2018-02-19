Дизайнер Мэри Малон обула обнаженных манекенов

Дизайнер Мэри Малон провела уникальную премьеру на Неделе моды в Лондоне. Она надела обувь на полуобнаженных моделей, лежащих в позе статуй.

Никита Готский

Малон известна как создатель бренда обуви Malon Souliers. На Неделе моды она показала полуобнаженных моделей и манекенов, расположившихся в позе статуй. На определенных фигурах имелись наклейки со снимками мускулатуры без кожи. Как говорит дизайнер, мысль создать такую коллекцию пришла ей в голову после просмотра фильма Альмодовара «Кожа, в которой я живу». По ее мнению, тело человека сложнейшая конструкция, которую сложно понять. В коллекции оказались высокие ботинки, созданные из эксклюзивной кожи с бисером и вышивкой.Ранее модель Эмили Ратаковски снялась в эротической фотосессии для рекламы коллекции зима-лето 2018. По сюжету, она есть пиццу и готовит, как ей удобно в нижнем белье.