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| | Дизайнер Мэри Малон обула обнаженных манекенов

Дизайнер Мэри Малон обула обнаженных манекенов

Сегодня, 14:40
Дизайнер Мэри Малон провела уникальную премьеру на Неделе моды в Лондоне. Она надела обувь на полуобнаженных моделей, лежащих в позе статуй.

Дизайнер Мэри Малон обула обнаженных манекенов

 

Малон известна как создатель бренда обуви Malon Souliers. На Неделе моды она показала полуобнаженных моделей и манекенов, расположившихся в позе статуй. На определенных фигурах имелись наклейки со снимками мускулатуры без кожи. Как говорит дизайнер, мысль создать такую коллекцию пришла ей в голову после просмотра фильма Альмодовара «Кожа, в которой я живу». По ее мнению, тело человека сложнейшая конструкция, которую сложно понять. В коллекции оказались высокие ботинки, созданные из эксклюзивной кожи с бисером и вышивкой.

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