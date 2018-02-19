Рождения спектакля Джигарханян сравнил с младенцем

Армен Джигарханян, после длительного лечения своего недуга, снова вернулся к работе в театр. Он занялся постановкой спектакля «Мольера» по роману Михаила Булгакова, рождение которого сравнивает с появлением на свет младенца.

Пелагея Лебединская

Постановка спектакля для Армена Джигарханяна очень важное событие, которое требует щепетильной и сложной работы. Армен Борисович рассказал, что это очень сложный процесс и иногда он заканчивается провалом. Сказать что-то определенное можно только тогда, когда состоится премьера спектакля и зрители его подымут на Бис. Прям как рождение младенца, которого мама вынашивает в утробе, а не всегда получается его сохранить, иногда получаются потери. Сказать можно что-то только тогда, когда рождается здоровый младенец.В данный момент, 82-летний Армен Джигарханян чувствует себя превосходно, но все же еще остается под тщательным наблюдением врачей, которые переживают как бы его недуг не повторился.