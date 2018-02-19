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| | Ростовская модель Playboy сфотографировалась голой на большой кровати

Ростовская модель Playboy сфотографировалась голой на большой кровати

Сегодня, 14:25
Ростовская модель Лиза Кей опубликовала снимок, где она находится абсолютно голой на постели. Девушка хочет выиграть титул «плеймейт» и просит поклонников голосовать за нее.

Ростовская модель Playboy сфотографировалась голой на большой кровати

 

В минувшем году Елизавета порадовала фанатов, снявшись оголенной для известного издания Playboy. После этого она переехала из Ростова в Лос-Анджелес, где и проживает в настоящее время. Недавно она обнародовала очередную фотографию со своим участием, где лежит голой в теплой постели. По ее словам, бывают моменты, когда она не может перестать есть и спать.

Изображение вызвало большой интепес со стороны подписчиков Лизы. Фотограф застал ее спящей на большой кровати, где с легкостью найдется место еще для одного человека. Модель подставляет свои женские прелести ласковому солнцу, завораживая фанатов изгибами красивого тела. Фолловеры высказали слова восхищения звезде, отметив ее прекрасную фигуру.
Никита Готский
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