Ростовская модель Playboy сфотографировалась голой на большой кровати

Ростовская модель Лиза Кей опубликовала снимок, где она находится абсолютно голой на постели. Девушка хочет выиграть титул «плеймейт» и просит поклонников голосовать за нее.

Никита Готский

В минувшем году Елизавета порадовала фанатов, снявшись оголенной для известного издания Playboy. После этого она переехала из Ростова в Лос-Анджелес, где и проживает в настоящее время. Недавно она обнародовала очередную фотографию со своим участием, где лежит голой в теплой постели. По ее словам, бывают моменты, когда она не может перестать есть и спать.Изображение вызвало большой интепес со стороны подписчиков Лизы. Фотограф застал ее спящей на большой кровати, где с легкостью найдется место еще для одного человека. Модель подставляет свои женские прелести ласковому солнцу, завораживая фанатов изгибами красивого тела. Фолловеры высказали слова восхищения звезде, отметив ее прекрасную фигуру.