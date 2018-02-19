Изменилась до неузнаваемости: У модели Кендалл Дженнер фанаты обнаружили анорексию

Молодая знаменитость Кендалл Дженнер вышла из тени своей знаменитой семьи, чтобы обрести успешную карьеру в качестве международной модели. Однако фанаты всё чаще стали говорить о том, что Кендалл страдает анорексией.

Светлана Славянская

22-летняя королева-подиума и сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер в воскресенье появилась в западной части Голливуда, где в ночном клубе отдыхала вместе с Кортни Кардашьян. Американским папарацци удалось словить в объектив девушку, которая покидала престижное заведение. Кендалл для выхода в свет выбрала короткий розовый топ, джинсы и прозрачные туфле на каблуке.Фанаты, увидев свежие снимки, забеспокоились о здоровье известной модели. Многие предположили, что Кендалл Дженнер страдает анорексией, так как выглядит сильно исхудавшей.