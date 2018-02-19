Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Изменилась до неузнаваемости: У модели Кендалл Дженнер фанаты обнаружили анорексию

Изменилась до неузнаваемости: У модели Кендалл Дженнер фанаты обнаружили анорексию

Сегодня, 14:16
Молодая знаменитость Кендалл Дженнер вышла из тени своей знаменитой семьи, чтобы обрести успешную карьеру в качестве международной модели. Однако фанаты всё чаще стали говорить о том, что Кендалл страдает анорексией.

Изменилась до неузнаваемости: У модели Кендалл Дженнер фанаты обнаружили анорексию

 

22-летняя королева-подиума и сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер в воскресенье появилась в западной части Голливуда, где в ночном клубе отдыхала вместе с Кортни Кардашьян. Американским папарацци удалось словить в объектив девушку, которая покидала престижное заведение. Кендалл для выхода в свет выбрала короткий розовый топ, джинсы и прозрачные туфле на каблуке.

Фанаты, увидев свежие снимки, забеспокоились о здоровье известной модели. Многие предположили, что Кендалл Дженнер страдает анорексией, так как выглядит сильно исхудавшей.
Светлана Славянская
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