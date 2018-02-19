"Стырила футболку": Анна Бузова призналась в краже

Пользователи осыпали Анну Бузову комплиментами, расхваливая ее красоту и тонкий вкус, а также умение отлично подбирать одежду, даже заимствуя ее из гардероба своей второй половины. Некоторые пытались поинтересоваться, в каком статусе для Анны находится ее возлюбленный. На что более осведомленные поспешили ответить о сожительстве Анны с неким молодым человеком. На странице развернулась целая дискуссия об отношениях в парах, состоящих в браке и просто проживающих вместе. Как выяснилось, у последних зачастую более настоящие и крепкие отношения.
Кстати, Анна Бузова, которую часто считают похожей на Анастасию Костенко - новую супругу бывшего мужа Ольги Бузовой, Дмитрия Тарасова, несмотря на свою стройность и красоту, как и некоторые другие знаменитости, увлечена редактированием собственной внешности на снимках. Разумеется, девушка часто посещает спортзал, где работает над собственной фигурой, но длину собственных ног Анна частенько «регулирует» с помощью специальных приложений для фото.
К слову, поклонники, нередко сравнивают Анну с сестрой, и результат обычно в пользу Анны, так как ее называют более естественной и менее наигранной, чем Ольга. На страницах Анны больше приятных и милых снимков. Она не гонится за популярностью и спокойно относится к славе, поэтому среди ее публикаций нет направленных на достижение минутной популярности и увеличения рейтингов. Анна предпочитает более «домашние» фото, а также обожает сниматься в купальниках. Правда, в отличие от сестры, ее фото не выглядят столь вызывающе.
Одним из последних фото, выложенных Анной, был снимок в черно-белом стиле, который она подписала «Мурр». В кадре Анна запечатлена вместе со своей кошкой. Поклонники отметили, что Анина любимица невероятно красива, только им не удалось четко понять, кошечка еще совсем молода или уже достаточно взрослая.