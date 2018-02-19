"Стырила футболку": Анна Бузова призналась в краже

Анна выложила на своей странице в Instagram собственное фото. На снимке девушка запечатлена во время прогулки по улице. На ней утепленная кожаная куртка нараспашку, под которой одета модная футболка, относительно которой Анна похвасталась, что сейчас ее обуревает приятное чувство, когда незаметно «стыришь» какой-нибудь предмет одежды у любимого человека, а он не заметит этого сразу.

Пользователи осыпали Анну Бузову комплиментами, расхваливая ее красоту и тонкий вкус, а также умение отлично подбирать одежду, даже заимствуя ее из гардероба своей второй половины. Некоторые пытались поинтересоваться, в каком статусе для Анны находится ее возлюбленный. На что более осведомленные поспешили ответить о сожительстве Анны с неким молодым человеком. На странице развернулась целая дискуссия об отношениях в парах, состоящих в браке и просто проживающих вместе. Как выяснилось, у последних зачастую более настоящие и крепкие отношения.Кстати, Анна Бузова, которую часто считают похожей на Анастасию Костенко - новую супругу бывшего мужа Ольги Бузовой, Дмитрия Тарасова, несмотря на свою стройность и красоту, как и некоторые другие знаменитости, увлечена редактированием собственной внешности на снимках. Разумеется, девушка часто посещает спортзал, где работает над собственной фигурой, но длину собственных ног Анна частенько «регулирует» с помощью специальных приложений для фото.К слову, поклонники, нередко сравнивают Анну с сестрой, и результат обычно в пользу Анны, так как ее называют более естественной и менее наигранной, чем Ольга. На страницах Анны больше приятных и милых снимков. Она не гонится за популярностью и спокойно относится к славе, поэтому среди ее публикаций нет направленных на достижение минутной популярности и увеличения рейтингов. Анна предпочитает более «домашние» фото, а также обожает сниматься в купальниках. Правда, в отличие от сестры, ее фото не выглядят столь вызывающе.Одним из последних фото, выложенных Анной, был снимок в черно-белом стиле, который она подписала «Мурр». В кадре Анна запечатлена вместе со своей кошкой. Поклонники отметили, что Анина любимица невероятно красива, только им не удалось четко понять, кошечка еще совсем молода или уже достаточно взрослая.