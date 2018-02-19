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| | Киркоров занимается гипнозом каменных сфер в Новом Уренгое

Киркоров занимается гипнозом каменных сфер в Новом Уренгое

Сегодня, 14:09
Король эстрады Филипп Киркоров находится в глубоком впечатлении после передачи «Звезды под гипнозом». Теперь певец пытается сам гипнотизировать разные предметы.

Киркоров занимается гипнозом каменных сфер в Новом Уренгое

 

Знаменитый эстрадный исполнитель Филипп Киркоров отправился в Новый Уренгой. Музыкант пришел в восторг от увиденной программы Максима Галкина «Звезды под гипнозом», и теперь он самостоятельно экспериментирует над всем, что видит. По словам артиста, ему подчиняются с легкостью каменные многотонные сферы, кадры такой «гипнотической» деятельности он продемонстрировал на своей странице в Instagram.

Подписчики Филиппа Киркорова с юмором отнеслись к занятию артиста. Они назвали его «забавным», также написав еще немало приятных слов в адрес музыканта, решившего в свободное от работы время заняться гипнозом. Через двадцать минут после публикации, видео набрало 12,5 тысяч лайков от фолловеров.
Никита Готский
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