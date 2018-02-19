Алена Водонаева рассказала о зассекреченном профиле сына в Instagram

Российская ведущая Алена Водонаева решила высказаться касательно своего сына Богдана. Звезда не стремится делать из отпрыска публичную личность.

Никита Готский

Водонаева в своем обращении в соцсети обращается ко всем, кто спрашивает о ее сыне Богдане. По ее словам, у ребенка в настоящее время каникулы, которые он проводит вместе с отцом на горнолыжном курорте. Известно, что у мальчика имеется свой аккаунт в Instagram, но сам профиль закрытый и имеют доступ к нему не все.Водонаева обещает больше не выкладывать в личной странице совместных изображений с Богданом по своим причинам. Сын знаменитости зарегистрирован в соцсети с 2015 года, Алена добавляет туда только одних родственников, знакомых семьи и самых близких друзей. В связи с такими правилами она просит поклонников не бросать заявки, извиняясь за отказы.Свой пост Водонаева написала, находясь в Барселоне. Прочитав ее откровение, фанаты согласились с ней, также отметив, что и сами хотят посетить этот каталонский город.