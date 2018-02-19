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| | Сводная сестра Майкла Джексона рассказала всю правду о семье

Сводная сестра Майкла Джексона рассказала всю правду о семье

Сегодня, 14:23
Сводная сестра Майкла Джексона Джо Вонни впервые дала интервью о семье Джексон. Оказалось, король поп-музыки был обделен отцовской любовью.

Сводная сестра Майкла Джексона рассказала всю правду о семье

 

Джо Вонни дала первое интервью о семье, в котором выяснилось, что отец Майкла Джексона, Джозеф Джексон, которого знаменитый исполнитель постоянно критиковал за недостаток любви к своим детям, на самом деле был любящим отцом.

Джо рассказала в интервью, несмотря на то, что Джозефу приходилось прятаться от журналистов и скрывать вторую семью, он всегда ее баловал и проводил с ней очень много времени. Также Джо сказала, что отец постоянно привозил ей подарки из каждой страны, в которой бывал.

Таким образом, Джозеф Джексон отдавал всю любовь своей дочери Джо, в то время как его жена и восемь детей, младшим из которых был Майкл, и в котором отец никогда не видел таланта, получали минимум любви и ласки.
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