В соцсетях появилась лже-информация о смерти Сталоне

В Сети появилась лживая информация о смерти актера Сильвестра Сталлоне. Якобы спортсмен умер от рака простаты.

Никита Готский

В соцсетях распространяется информация о кончине известного голливудского актера и спортсмена Сильвестра Сталлоне. Сообщалось о смерти звезды от онкологии, свой недуг он будто бы держал в тайне, надеясь со временем излечиться. Данные о смерти Сталлоне не подтвердились.В это же время стало известно, что актер продемонстрировал постер к новой кинокартине «Крид 2». Вероятно, слухи о кончине актера являлись попыткой привлечь внимание публики к работе. Как видно, Сильвестр Сталлоне не только живее всех живых, но и готовится к выходу вышеупомянутого фильма. В нем он снова вернется к роли Рокки, но станет выступать не на поле боя, а как наставник. Постер к ленте можно увидеть в Instagram актера.