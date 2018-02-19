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| | В соцсетях появилась лже-информация о смерти Сталоне

В соцсетях появилась лже-информация о смерти Сталоне

Сегодня, 14:08
В Сети появилась лживая информация о смерти актера Сильвестра Сталлоне. Якобы спортсмен умер от рака простаты.

В соцсетях появилась лже-информация о смерти Сталоне

 

В соцсетях распространяется информация о кончине известного голливудского актера и спортсмена Сильвестра Сталлоне. Сообщалось о смерти звезды от онкологии, свой недуг он будто бы держал в тайне, надеясь со временем излечиться. Данные о смерти Сталлоне не подтвердились.

В это же время стало известно, что актер продемонстрировал постер к новой кинокартине «Крид 2». Вероятно, слухи о кончине актера являлись попыткой привлечь внимание публики к работе. Как видно, Сильвестр Сталлоне не только живее всех живых, но и готовится к выходу вышеупомянутого фильма. В нем он снова вернется к роли Рокки, но станет выступать не на поле боя, а как наставник. Постер к ленте можно увидеть в Instagram актера.
Никита Готский
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