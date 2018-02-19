Джим Керри странным поведением пугает своих приятелей

Джим Керри ведёт себя в последнее время странно, чем пугает своих друзей и приятелей. Об этом сообщил в социальных сетях его одноклассник.

Сергей Денисов

Звезда Голливуда никуда не выходит, заказывает себе пищу через курьеров, не отвечает на звонки и, самое главное, исключил из рациона все твердые продукты. Актер сидит на муссах, пюре и соках. Имея рост под два метра, он сегодня весит всего шестьдесят пять килограммов.По словам навестившего Керри одноклассника, Джим временами бредит и несет какую-то околесицу, что не поддается расшифровке. По мнению близких приятелей, актер переживает жестокий стресс из-за судебной тяжбы с родителями бывшей жены Катрионы Уайт.Здесь нужно вспомнить, что полгода назад Джим Керри уволил своего агента, обвинив последнего в мошенничестве. Суд актер проиграл и был вынужден заплатить 180 000 долларов морального ущерба.