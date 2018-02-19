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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Супруга принца Уильяма появилась на красной дорожке с огромными изумрудами

Супруга принца Уильяма появилась на красной дорожке с огромными изумрудами

Сегодня, 13:42
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке с большими изумрудами. Об этом сообщают западные СМИ.

Супруга принца Уильяма появилась на красной дорожке с огромными изумрудами

 

Кейт надела вечернее платье зеленого цвета с V-декольте, дополнив его украшением из бриллиантов и изумрудов: серьги-подвески, массивного колье, кольца и браслета. Прежде Миддлтон уже появлялись на публике в похожих серьгах, произошло это в 2014 году.

Немного ранее СМИ Великобритании смогли раскрыть секрет прически Кейт Миддлтон. Дабы сохранить красивый пучок волос в порядке, знаменитость применяет тонкие сети, почти невидимые с двух сторон. Сетка позволяет волосам оставаться в пучке. С такой прической герцогиня Кембриджская присутствовала на приемах во время поездки в Швецию с супругом в январе нынешнего года.

Ранее принц Уильям переменил прическу, а именно побрился налысо. За изменение имиджа принц заплатил около 180 фунтов. Его брат принц Гарри постоянно шутил над облысением родственника.
Никита Готский
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