Супруга принца Уильяма появилась на красной дорожке с огромными изумрудами

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке с большими изумрудами. Об этом сообщают западные СМИ.

Никита Готский

Кейт надела вечернее платье зеленого цвета с V-декольте, дополнив его украшением из бриллиантов и изумрудов: серьги-подвески, массивного колье, кольца и браслета. Прежде Миддлтон уже появлялись на публике в похожих серьгах, произошло это в 2014 году.Немного ранее СМИ Великобритании смогли раскрыть секрет прически Кейт Миддлтон. Дабы сохранить красивый пучок волос в порядке, знаменитость применяет тонкие сети, почти невидимые с двух сторон. Сетка позволяет волосам оставаться в пучке. С такой прической герцогиня Кембриджская присутствовала на приемах во время поездки в Швецию с супругом в январе нынешнего года.Ранее принц Уильям переменил прическу, а именно побрился налысо. За изменение имиджа принц заплатил около 180 фунтов. Его брат принц Гарри постоянно шутил над облысением родственника.