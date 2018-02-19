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| | Лиза Пескова опубликовала семейное фото, сделанное в бане

Лиза Пескова опубликовала семейное фото, сделанное в бане

Сегодня, 13:37
Лиза Пескова, которая приходится дочерью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выложила в социальную сеть Instagram семейное фото, сделанное после купания в бани.

Лиза Пескова опубликовала семейное фото, сделанное в бане

 

В Instagram появилась семейная фотография Дмитрия Пескова, которую выложила его дочь от первого брака Елизавета. На снимке изображены все дети и новая жена Пескова Татьяна Навка. Этот снимок был сделан, видимо, в банный день, так как все они одеты в банные халаты. Одобрил ли Дмитрий Песков поступок своей дочери о публикации семейной фотографии столь откровенного формата, не известно. Однако фото пока находится еще в соцсети и радует столь дружной большой семьей поклонников.

Отметим, что Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились в 2015 году, они сыграли свадьбу в городе Сочи. Дочь Дмитрия Елизавета долгое время была против этого брака и не признавала новую жену отца, но, видимо, со временем она смирилась и теперь общается с мачехой.
Пелагея Лебединская
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