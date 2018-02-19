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| | Ляйсан Утяшева обещает превратить подписчиков в гимнастов за 60 дней

Ляйсан Утяшева обещает превратить подписчиков в гимнастов за 60 дней

Сегодня, 13:21
Жена резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева разместила на страничках своего Instagram-аккаунта объявление о старте собственного онлайн-курса под названием «Шпагат за 60 дней». По ее мнению, ей удастся научить подписчиков такой же гибкости, как и у нее самой.

Ляйсан Утяшева обещает превратить подписчиков в гимнастов за 60 дней

 

«26 февраля у меня наконец стартует онлайн-курс. Не обещаю, что будет как на фото, но уверена, что, осознав однажды, на что способно ваше тело и с какой легкостью вы можете растягивать мышцы, вы осознаете свои супер возможности. Кто знает, может сможете также, как и я в короткие сроки. Записывайтесь на онлайн-курс по ссылке в био. У вас все еще есть прекрасная возможность улучшить качество своей жизни, приобрести ощущение легкости и растянуть мышцы. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю», - отметила Утяшева.

К объявлению Утяшева приложила фотографию, на которой запечатлена в лучшие свои спортивные годы. На ней она демонстрирует все возможности своей растяжки и подготовки гимнастки. Подписчиков, естественно, подобные кадры впечатлили, потому они тут же начали писать Утяшевой, что мечтают быть такими же, как она.
Николай Офицеров
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