Ляйсан Утяшева обещает превратить подписчиков в гимнастов за 60 дней

«26 февраля у меня наконец стартует онлайн-курс. Не обещаю, что будет как на фото, но уверена, что, осознав однажды, на что способно ваше тело и с какой легкостью вы можете растягивать мышцы, вы осознаете свои супер возможности. Кто знает, может сможете также, как и я в короткие сроки. Записывайтесь на онлайн-курс по ссылке в био. У вас все еще есть прекрасная возможность улучшить качество своей жизни, приобрести ощущение легкости и растянуть мышцы. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю», - отметила Утяшева.
К объявлению Утяшева приложила фотографию, на которой запечатлена в лучшие свои спортивные годы. На ней она демонстрирует все возможности своей растяжки и подготовки гимнастки. Подписчиков, естественно, подобные кадры впечатлили, потому они тут же начали писать Утяшевой, что мечтают быть такими же, как она.