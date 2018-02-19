Ляйсан Утяшева обещает превратить подписчиков в гимнастов за 60 дней

Жена резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева разместила на страничках своего Instagram-аккаунта объявление о старте собственного онлайн-курса под названием «Шпагат за 60 дней». По ее мнению, ей удастся научить подписчиков такой же гибкости, как и у нее самой.

Николай Офицеров

», - отметила Утяшева.К объявлению Утяшева приложила фотографию, на которой запечатлена в лучшие свои спортивные годы. На ней она демонстрирует все возможности своей растяжки и подготовки гимнастки. Подписчиков, естественно, подобные кадры впечатлили, потому они тут же начали писать Утяшевой, что мечтают быть такими же, как она.